Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında yeni perde: Anne ya da babası adli işlem gördü deyip 47 kişiye dava açtılar /18 Ocak 2022 19:32

Cadı avında yeni perde: Anne ya da babası adli işlem gördü deyip 47 kişiye dava açtılar

Ankara'da 47 üniversite öğrencisi hakkında, adli ya da idari işlem geçiren kişilerin çocukları oldukları gerekçesiyle dava açıldı. Öğrenciler hakkındaki suçlamalar ise pes dedirtti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'nin Ankara’da lise ve üniversite öğrencilerinin kaldıkları evlerde yeniden yapılanmaya başladığı iddiası ile Ekim 2016’da  soruşturma başlattı.

Soruşturmada, aileleri adli ya da idari işlem görmüş öğrencilerin, deşifre olmamak için GSM hatları üzerinden çok az irtibat kurmaları, aralarındaki iletişimi genellikle internet tabanlı çalışan yazılım, uygulama, oyun ve internet siteleri içerisindeki sohbet odaları üzerinden veya Sim kartsız telefon üzerinden halka açık yerlerde bulunan kablosuz internete bağlanarak yapmaları örgüt irtibatı sayıldı.

SUÇLAMA1: ORTAK NOKTALARI İŞLEM GÖRMÜŞ KİŞİLERİN ÇOCUKLARI OLMAK
 
AA’da yer alan bilgilere göre savcılık, birbirlerinden ayrı okul ve bölümlerde okumayan ve ortak noktaları bulunmayan öğrencilerin anne, baba ve kardeşlerinin Hizmet Hareketi ile iltisak ile irtibatları nedeniyle adli veya idari işlem görmüş kişiler olmalarını delil kabul eti.

İRTİBAT BULUNAMADI AMA...

Öğrencilerin kaldıkları evlerinin finansmanının cemaat üyeleri tarafından karşılandığı, yardımı alacak kişiyle yardımı getiren arasındaki irtibatın üçüncü kişiler tarafından koordine edildiği ve kendi aralarında haberleşmedikleri gerekçesiyle soruşturmaya devam etti

İKİNCİ EL EŞYA KULLANMAK DA TERÖR SUÇU SAYILDI

Evlerde kullanılan eşyaların cemaat ile irtibatlı kişilerce depolandığı, bunların daha önce boşaltılan evlerden ve yurt dışına giden kişilerden kalan eşyalar oldukları tespit edildi.

SUÇLAMA2: ÖNRENCİ EVİNDE KALDIKLARINI KİMSEYE ANLATMAMALARI SÖYLENDİ

Savcılık ayrıca, öğrencilere sosyal hayatlarında öğrenci evinde kaldıklarını kesinlikle kimseye söylememeleri, sorulduğunda ise uzak bir bölgede bulunan yurt, misafirhane veya akrabalarında kaldıklarına dair cevaplar vermeleri için telkinlerde bulundukları öne sürdü.

Soruşturma kapsamında 177 öğrenci hakkında tespit yapıldı, 47’si hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı.
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