Babacan: ‘Adını doğru koyalım, otokrat bir ortaklığın iktidarı var’

Ankara’da partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP iktidarına sert eleştiriler yöneltti.







Türkiye’de halihazırda “otokrat bir ortaklığın iktidarı” olduğunu kaydeden Babacan, “Yarın kimse ne olacağını bilmiyor. Çünkü böyle yönetimler keyfidir” ifadesini kullandı.





‘YARIN NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR’





Babacan konuşmasında, “Adını doğru koyalım: Bugün otokrat bir ortaklığın iktidarı var. Bunun adı otoriter yönetimdir” dedi. “Sayın Erdoğan, krizlerin ortağı Bahçeli ve 28 Şubatçı Çin muhibi Perinçek ile birlikte, ülkeyi görülebilecek en hukuksuz dönemlerden birine ülkeyi sokmuştur” diyen Babacan, “Ekonomi derin bir çıkmazda şu anda, iktidar ortakları da sözde modellerden bahsediyor. Ama bunu çözecek kapasiteleri yok. Yarın kimse ne olacağını bilmiyor. Çünkü böyle yönetimler keyfidir” şeklinde konuştu.







‘DÜN DARBE DESTEKÇİSİ DEDİKLERİNİ BUGÜN KÜLLİYEDE AĞIRLIYOR’





Dış politikada da durumun aynı olduğunu kaydeden Ali Babacan, “Diğer ülkelerle ilişkiler şahsileştirilmiş. AİHM’in kararını uygulamıyorum diyebiliyor. Dün darbe destekçisi dediklerini bugün havaalanında karşılayıp külliyede ağırlıyor. Türkiye, artık dünyada iş birliği yapılacak bir ülke olarak görülmüyor. Herkes zararlarından sakınılması gereken bir aktör olarak görülüyor. Koskoca ülkenin cumhurbaşkanı Swap’la körfez ülkelerinden para istiyor. Şubat’ta yine gidecek görüşmeye. İşte ülkenin kaynaklarını tüketirseniz kapı kapı dolaşıp para istersiniz” değerlendirmesinde bulundu.





‘SİZ BU ÜLKENİN KADİM SORUNLARINI ÇÖZMEZSENİZ’







Türkiye’deki tüm sorunların çözümünün, daha çok adaletten ve daha çok özgürlükten geçtiğine inandığını kaydeden Babacan, “Türkiye’yi dünyadaki demokratik ülkeler ligine yükseltmekte kararlıyız” dedi. AKP’ye seslenen Babacan, “Siz bu ülkenin kadim sorunlarını çözmezseniz, Kürt meselesini diriltirseniz, Alevi meselesine kulak kabartmazsanız, ekonomi falan düzelmez. Güçlü ekonominin yolu; hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten, eğitimden ve itibardan geçer” diye konuştu.