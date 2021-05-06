Hindistan'da günlük vaka sayısı 410 bini geçti

Hindistan hükümeti, ülkedeki ikinci koronavirüs dalgasının Mart ayında tespit edilen "çifte mutasyonlu varyant" ile bağlantılı olabileceğini açıkladı. B.1.617 adlı mutasyonun bulunduğu örneklere, vaka sayısının yüksek olduğu birkaç eyalette rastlandı.





Ulusal Hastalık Denetim Merkezi yetkilileri ise henüz artan vaka sayısı ile "çifte mutasyonlu varyant" arasında tam anlamıyla bir bağlantı kuramadıklarını söylüyor.





"Çifte mutant", iki mutasyonun bir virüste bir araya geldiği durumlara deniyor.





Öte yandan, Hindistan'da son 24 saatte 412 bin vaka ve 3980 ölüm kayılara geçti.





'Üçüncü dalga kaçınılmaz'

Hükümetin en üst düzey bilim danışmanı Krishnaswamy VijayRaghavan, üçüncü dalganın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.



