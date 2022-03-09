Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan'dan buğday fiyatlarına müdahale! 500 bin ton buğday satacak /09 Mart 2022 11:22

Hindistan'dan buğday fiyatlarına müdahale! 500 bin ton buğday satacak

Hindistan, küresel çapta buğday fiyatlarını dengelemek için, yurt dışına 500 bin ton buğday ihraç edeceğini duyuruldu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle buğday fiyatları dünya genelinde yükselişe geçti.

Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın en çok buğday üreten ülkeler olması nedeniyle iki ülke arasındaki çatışmalar fiyatları fırlattı.

Reuters'ın haberine göre, tüccarlar, fiyatlardaki artışla birlikte Hindistanlı tedarikçilerin yurt dışı satışlarında artış yaşandığını söyledi.

Haberde, 5 yıl art arda rekor mahsul elde eden Hindistan'ın ciddi bir buğday stokunun bulunduğuna ve tüccarların ihracat fırsatından yararlanmak istediğine dikkat çekildi.

Ülkeden son günlerde 500 bin tonluk buğday ihraç edilmesi için sözleşmelerin imzalandığı açıklandı.

Rekor seviyede ihracat planlanıyor
Tüccar Rajesh Paharia, söz konusu kontratlarda, (güvertede teslim) ton başına 340-350 doların onaylandığını söyledi. Bu rakam daha önce 305 ila 310 dolar arasındaydı.
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