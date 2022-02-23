Hırsızlıkla suçlanan Metin Özkan’a bir şok daha

TV100, bir kadının çantasından para çaldığı görüntüler sosyal medyaya yansıyan Metin Özkan’la ilgili yeni bir karar aldı. Medyakoridoru’nun haberine göre; TV100’de yayınlanan ‘Sağlı Sollu’ adlı programda yorumculuk yapan Özkan’ın işine son verildi. TV100 yönetimi, Özkan’ın program kadrosundan çıkarılmasına karar verdi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski basın danışmanı Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldığı öne sürülen görüntülerle gündeme gelmişti. Özkan, iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüler için “montaj” diyerek kamera kayıtlarını yalanlamıştı. Mağdur kadın ise olayı doğrulamıştı.