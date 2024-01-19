Hizmet Hareketi’nin önemli simalarından İşadamı Ali Açıl ruhunun ufkuna yürüdü

İstanbul’un önde gelen esnaflarından olan Ali Açıl ağabey'in, sürgün hayatında vefat etmesi, başta Hizmet Hareketi gönüllüleri ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Ali Açıl, Türkiye’de yaşanan zulümlerden dolayı ailesiyle ve eşiyle Kanada’ya iltica etmişti.
HİZMET GÖNÜLLERİNE ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNMAK İÇİN AVRUPA’YA GİTMİŞTİ:
Edinilen bilgilere göre; Açıl, Yunanistan ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürgün hayatını yaşayan Hizmet Hareketininim gönüllerini ziyaret etmek için gitmişti. Ali Açıl, Kanada’ya dönüş yolculuğunda, inişe yaklaşık bir saat kala uçakta kalp krizi geçirdi. Uçakta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, ruhunun ufkuna yürüdü.
HİZMET’İN SAFF-I EVLLERİNDENDİ
Anı zamanda Hizmet Hareketi saff-ı evvellerinden olan işadamı Ali Açıl, uzun süreden beri başta Yunanistan, İsveç, Polonya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli beldelerinde, çeşitli ziyaretler ve programlara katıldı. Bugün Fransa’dan, vatandaşı olduğu Kanada’ya geçiyordu.
MURADI, HİZMET EDERKEN VEFAT ETMEK
Sevenleri, Açıl’ın hep ‘Hizmette koçarken vefat etmeyi’ Allah’tan Murad ettiğini belirterek, vefatının da bu doğrultuda gerçekleştiğini ifade ettiler. Allah Rahmet etsin,Mekanı Firdevs olsun!.