Katar'ın eski Maliye Bakanına kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezası

Reuters'in haberine göre, Körfez Arap ülkesinde mahkeme eski bakanı Ali Şerif el-Emadi'nin akladığı paranın iki katı ve 21 milyar riyalden fazla ek para cezası olmak üzere 61 milyar Katar riyalinden (16.7 milyar dolar) fazla para cezası ödemesine hükmetti.



Aynı belgeye göre yargıçlar, Katar'ın yönetici ailesinin üst düzey bir üyesi ve Katar'ın eski başbakanının kardeşi olan Şeyh Nawaf bin Jassim bin Jabor Al Thani'yi de kamu fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bularak altı yıl hapis ve 825 milyon riyal para cezasına çarptırdı.



Diğer 14 kişiyle birlikte yargılanan Emadi ve Şeyh Nawaf, mahkemenin 10 Ocak'ta verdiği mahkumiyet kararını temyiz etme hakkı bulunuyor.



Emadi'nin avukatları karar ilişkin yorum yapmazken, Şeyh Nawaf, daha önce başkanlığını yaptığı bir hayır vakfının artık kendisiyle bağlantısı olmadığını duyurdu.



Habere göre, Emadi, kara para aklamanın yanı sıra rüşvet, görevi ve yetkiyi kötüye kullanma ile kamu fonlarına zarar verme suçlarından da mahkum edildi. Emadi Mayıs 2021'de tutuklanmış ve maliye bakanlığı görevinden alınmıştı.



KATAR BAŞBAKANI AL THANİ'DEN AÇIKLAMA



Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Emadi hakkındaki soruşturmanın maliye bakanı sıfatıyla ilgili olduğunu ve bakanlığı sırasında iş dünyasında üstlendiği diğer görevlerle ilgili olmadığını söyledi.



Bu sırada Emadi ve Şeyh Nawaf gibi üst düzey Katarlıların tutuklanması, yargılanması ve şimdi de mahkum edilmesi Katar'ın finans kurumlarında şok etkisi yaratmıştı.



Böylesine yüksek profilli bir yolsuzlukla mücadele soruşturması, üst düzey kamu görevlilerinin nadiren kamu incelemesi veya kovuşturmasıyla karşı karşıya kaldığı Körfez'de alışılmadık bir durum.



Katar'ın eski başbakanı Şeyh Hamad bin Jassim Al Thani'nin kardeşi olan Şeyh Nawaf, 2021 yılına kadar Londra'daki Savoy ve New York'taki Plaza'nın sahibi olan ve Katar'daki 600 milyon dolarlık Katara Towers otel projesini geliştiren QIA'nın otel kolu Katara Hospitality'nin başkanıydı.