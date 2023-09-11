Samanyolu Haber /Dünya / Hocaefendi Fas'a yardım çağrısını yineledi: Ne olursa olsun insanca davranmalıyız /11 Eylül 2023 22:14

Hocaefendi Fas'a yardım çağrısını yineledi: Ne olursa olsun insanca davranmalıyız

Fas Marakeş’te yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yaptığı yardım çağrısı yinelendi.

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X’teki Herkulnagme’nin İnsanca Davranmalıyız başlığıyla yayınladığı yayında Fas’ta meydana gelen deprem münasebetiyle Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yardım çağrısı yinelendi. Hocaefendi ‘Çok korkunç bir zelzele oldu yani çok ölen insan olmuş herhalde. Orada da bizde de öyle oldu malum. Cenab-ı Hak Ümmet-i Muhammedi tedip ediyor. Şirazeden çıkmış bir halimiz var. Kayda değer durumumuz yok maalesef. Bize düşen şey ağlayanın yanında olmak, inleyenin yanında olmak.’ şeklinde konuştu.

Sözlerine ‘Elimizden ne geliyorsa yaparız. Yardım ederiz gücümüz neye yetiyorsa. Biz kendimiz de mağduruz, mazlumuz, mahzunuz, mükedderiz. Bizim de tutunacak halimiz yok. Fakat ne olursa olsun insanca davranmalıyız.’ şeklinde devam eden Hocaefendi yardım çağrısını yineledi.

Muhterem Hocaefendi, Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik yapılan zulümle ilgili de ‘Ne günahımız var ki diyemeyiz. Namütenahi günahımız var. Günümüzde Hizmet’e yapılan zulüm gibi başka bir dönemde olmadı hiç. Hususiyle Türkiye. Orada da felaket felaketi takip ediyor. Zelzele, sel, kıtlık maalesef.’ ifadelerini kullandı.



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