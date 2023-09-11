Hocaefendi Fas'a yardım çağrısını yineledi: Ne olursa olsun insanca davranmalıyız

Sözlerine ‘Elimizden ne geliyorsa yaparız. Yardım ederiz gücümüz neye yetiyorsa. Biz kendimiz de mağduruz, mazlumuz, mahzunuz, mükedderiz. Bizim de tutunacak halimiz yok. Fakat ne olursa olsun insanca davranmalıyız.’ şeklinde devam eden Hocaefendi yardım çağrısını yineledi.
Muhterem Hocaefendi, Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik yapılan zulümle ilgili de ‘Ne günahımız var ki diyemeyiz. Namütenahi günahımız var. Günümüzde Hizmet’e yapılan zulüm gibi başka bir dönemde olmadı hiç. Hususiyle Türkiye. Orada da felaket felaketi takip ediyor. Zelzele, sel, kıtlık maalesef.’ ifadelerini kullandı.