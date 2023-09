Ülke felaketi yaşıyor: En az 2 bin kişi öldü, 7 bin kişi kayıp

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI









































Sözcü'de yer alan habere göre Libya’nın Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle evler ve araçlar sular altında kaldı, elektrik ve iletişim hatları kesildi. Sel suları, cadde ve sokaklarda metrelerce yüksekliğe ulaştı.Derne kentinde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp sayısının ise 7 bine ulaştığını açıklandı.Libya Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.Orta Akdeniz’de etkili olan “Daniel” fırtınası Libya’nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.Libya’nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem aldı.Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur da Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derne’de çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını, altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti.Embur, şu ifadeleri kullandı:“Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var. Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor.”Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon da sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, “ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu” ifade ederek, Libya’nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.Gagnon, fırtına ve şiddetli selin can kaybına yol açtığını; onlarca şehir ve köyde ağır hasara neden olduğunu belirtti.BM yetkilisi, tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortaklara, bu zor dönemde zarar görenlere acil insani yardım sağlama çağrısında bulundu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya’ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini açıkladı.AFAD’ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, “Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadesine yer verildi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya’da meydana gelen Daniel kasırgasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Libya’yı dünden (10 Eylül) bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Libya halkına ve Libyaya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libyaya her türlü desteği sağlamaya hazırdır” denildi.