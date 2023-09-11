Samanyolu Haber /Politika / Karamollaoğlu’ndan Davutoğlu’na ziyaret /11 Eylül 2023 22:51

Karamollaoğlu’ndan Davutoğlu’na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi ve 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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Davutoğlu ve Karamollaoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede, yerel seçim hazırlıkları ve yeni yasama döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı.

Genel başkanlar, 28 Ağustos’ta yaptıkları görüşmede mutabık kalınan ilkeler ve gündemler sonrası hazırlanan yerel seçim çalışma dosyalarını değerlendirdi.

Ziyarette, iki partinin TBMM’deki gruplarının yeni dönemde Meclis gündemine getireceği konu başlıklarına yönelik çalışmalar da ele alındı.

Hazırlıklarına başlanılan eğitim, istihdam, tarım, güvenlik ve ekonomi gibi başlıkların yeni yasama döneminde belirlenen takvim doğrultusunda Meclis gündemine getirileceği bildirildi.
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