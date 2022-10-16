Hocaefendi: Kutuplaşmalara karşı gönül köprüleri kuruluyor

Dünyada son dönemde yaşanan kutuplaşmalara karşı Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) sayesinde gençlerin birbirlerini kucaklayacakları gönül köprüleri kurulduğunu belirten muhterem Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi, “Yeryüzünde kutuplaşmaların yükselişte olduğu ve yer yer bu kutuplaşmaların çatışmalara dönüştüğü zor bir dönemde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali dili, dini, kültürü ve rengi farklı gençleri istikrarlı bir şekilde bir araya getirerek karşılıklı saygı ve sevginin bir sembolü haline geldi.” ifadelerini kullandı.











ABD’nin New Jersey eyaletinde yapılan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 20. Yıl Etkinlikleri’ne gönderdiği mesajla iştirak eden Hocaefendi, sözlerine şu cümlelerle başladı; “Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin Muhterem Organizatörleri, Destek veren gönüllüler ve ev sahipleri, yeryüzünde kutuplaşmaların yükselişte olduğu ve yer yer bu kutuplaşmaların çatışmalara dönüştüğü zor bir dönemde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali dili, dini, kültürü ve rengi farklı gençleri istikrarlı bir şekilde bir araya getirerek karşılıklı saygı ve sevginin bir sembolü haline geldi. Gelecek adına bütün dünyaya umut vadeden, örnek bir kardeşliğin yaşandığı bu buluşmanızda sağlık durumumun elverişsizliğinden dolayı sizlerle birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum.”









Dünyada yaşanan göç olgusuna da temas eden Hocaefendi, “Milyonlarca insanın vatanlarından göç etmek zorunda kaldığı ve yabancı düşmanlığının günlük siyasi emellere malzeme yapıldığı böyle karmaşık bir zamanda, kültürler arası köprü olmak oldukça zor, ancak bir o kadar da değerlidir. Bu Uluslararası Dil ve Kültür Festivalinde, gençlerin birbirini kucaklamasında işte bu kurulan gönül köprülerini müşahede ediyoruz. Birbirine uzak ülkelerden kalkıp bir araya gelen bu gencecik fidanların bir araya gelerek, el ele ve gönül gönüle vermesinin istikbalde nasıl koca bir çınara dönüşeceğini tahayyül ettim her daim. Kalpleri evrensel değerler için atan ve birbirini anlama gayretini hayat felsefesi haline getiren insanların dünyaya yepyeni besteler ve güfteler sunacağına hep inandım ve hala inanıyorum.” ifadelerini kullandı.









“Günümüzde insanlığın birbirini anlamaya ve karşılıklı birbirine saygı duymaya -her zamankinden daha fazla- ihtiyacı var” diyen Hocaefendi, mesajını şu şekilde sonlandırdı; “Yaptığınız bu güzel festivali insanlığın birbirini daha iyi anlaması, aralarında hoşgörü ve sevginin yayılması yolunda çok manidar bir faaliyet olarak görüyor, programa katılan, emeği gecen ve destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesile ile böyle güzel bir programa ev sahipliği yapma alicenaplığını gösteren Raritan Valley Üniversitesi Rektörü Dr. Michael J. McDonough ve yöneticilerine teşekkürlerimi arz ediyorum.”



