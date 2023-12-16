Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda, Bulgaristan'a itirazını geri çekti /16 Aralık 2023 14:25

Hollanda, Bulgaristan'a itirazını geri çekti

Hollanda, Bulgaristan'ın Schengen'e katılmak için gerekli koşulları karşıladığını bildirdi.

SHABER3.COM

Hollanda, Bulgaristan'ın Avrupa'nın pasaportsuz seyahate imkan sunan Schengen Bölgesi'ne katılmasını kabul ettiğini ve uzun süredir devam eden muhalefetine son verdiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bulgaristan'ın artık Schengen'e katılma koşullarını karşıladığı ifade edildi.

Hollanda daha önce yolsuzluk ve göçle ilgili endişelerini gerekçe göstererek Doğu Avrupa ülkesi Bulgaristan'ın Schengn'e katılmasına karşı çıkmıştı.

Bulgaristan ve Romanya, 1 Ocak 2007 tarihinden bu yana AB üyesi olmasına rağmen, başta Avusturya olmak üzere birçok ülkenin muhalefeti nedeniyle henüz Schengen alanına dahil değil.

Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın'ın Schengen'e katılmasına hala karşı çıksa da tutumunu yumuşatmış ve iki ülkenin AB'nin dış sınırında daha sıkı güvenlik sağlanması halinde uçak seyahatlerinde Schengen'e izin verilmesi için geri adım atmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Dünyanın en büyük pasaportsuz alanı olan Schengen alanına toplam 27 ülke üye. Kıbrıs, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya'nın haricinde 23 AB üyesinde uygulanan Schengen alanına Avrupa Ekonomik Alanı üyesi  dört ülke(İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lichtenstein) de üye.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda, Bulgaristan'a itirazını geri çekti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:55:34