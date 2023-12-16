Hollanda, Bulgaristan'a itirazını geri çekti

Hollanda, Bulgaristan'ın Avrupa'nın pasaportsuz seyahate imkan sunan Schengen Bölgesi'ne katılmasını kabul ettiğini ve uzun süredir devam eden muhalefetine son verdiğini bildirdi.



Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bulgaristan'ın artık Schengen'e katılma koşullarını karşıladığı ifade edildi.



Hollanda daha önce yolsuzluk ve göçle ilgili endişelerini gerekçe göstererek Doğu Avrupa ülkesi Bulgaristan'ın Schengn'e katılmasına karşı çıkmıştı.



Bulgaristan ve Romanya, 1 Ocak 2007 tarihinden bu yana AB üyesi olmasına rağmen, başta Avusturya olmak üzere birçok ülkenin muhalefeti nedeniyle henüz Schengen alanına dahil değil.



Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın'ın Schengen'e katılmasına hala karşı çıksa da tutumunu yumuşatmış ve iki ülkenin AB'nin dış sınırında daha sıkı güvenlik sağlanması halinde uçak seyahatlerinde Schengen'e izin verilmesi için geri adım atmaya hazır olduğunu açıklamıştı.



Dünyanın en büyük pasaportsuz alanı olan Schengen alanına toplam 27 ülke üye. Kıbrıs, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya'nın haricinde 23 AB üyesinde uygulanan Schengen alanına Avrupa Ekonomik Alanı üyesi dört ülke(İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lichtenstein) de üye.