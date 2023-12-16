Ünlü yıldızın ölüm sebebi açıklandı

Raporda ne denildi?

Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan otopsi raporunda 54 yaşındaki aktörün ölüm nedeninin halüsinojenik özelliklere sahip kısa etkili bir anestezik olan ketaminin akut etkilerinden kaynaklandığının tespit edildiği ifade edildi.

Ketamin nedir?

ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'ne göre ketamin acı, endişe ve çevreden kopma hissi yarattığı için "dissosiyatif anestezik halüsinojen" olarak adlandırılıyor.

Otopsi sonuçlarına göre, 29 Ekim günü evinin bahçesindeki jakuzide ölü bulunan aktör güçlü bir yatıştırıcı olan ketaminin akut etkileri ve diğer bazı faktörler nedeniyle bilincini kaybetti ve jakuzide boğularak yaşamını yitirdi.Raporda ayrıca koroner arter hastalığı, aktörün vücudunda tespit edilen opioid bağımlılık ilacı buprenorfinin etkileri ve boğulma, kaza olarak kabul edilen ölüme katkıda bulunan faktörler olarak listelendi.Toksikoloji testleri, Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin, cerrahi amaçlı olarak genel anestezide kullanılan doz aralığındaki kadar yüksek seviyede olduğunu gösterdi.Otopsi raporunda, Perry'nin vücudundaki ketamin konsantrasyonları kalp atış hızını aşırı uyarırken solunumu baskılaması sebebiyle jakuzide suyun altına kaymadan önce bilincini kaybetmesine yol açmış olabileceği ifade edildi.Raporda, Perry'nin vücudunda bazı reçeteli ilaçların toksik olmayan seviyelerinin tespit edildiği, ancak alkol, kokain, eroin veya diğer yasadışı uyuşturucuların izine rastlanmadığı belirtildi.Güçlü bir yatıştırıcı olan ketamin depresyon ve kronik ağrıyla mücadelede kullanılabiliyor, damarda, ağızdan, toz ya da sprey halinde burundan çekerek ya da sigara gibi duman yoluyla alınabiliyor.Rapor, Perry'nin ketamini nasıl aldığının bilinmediğini, ancak maddenin midesinde eser miktarda bulunduğunu belirtti. Raporda, uyuşturucu bağımlılığı konusundaki mücadele içinde olduğunu açıkça belirten Perry'nin vücudunda yeni bir iğne izine rastlanmadığı da ifade edildi.Raporda aktarılan tanık ifadelerine göre Perry depresyon ve anksiyete için ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Rapora göre Perry'nin bilinen son tedavisi ölümünden bir buçuk hafta önce yapıldı, dolayısıyla adli tabipler tarafından vücudunda bulunan ketamin bu son infüzyondan sonra kullanılmaya başlanmış olduğu sanılıyor.