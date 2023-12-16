Özgür Özel'den Saadet'e geçen Kasap hakkında açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları ile Manisa'da buluştu. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisi'ne geçici olarak katıldığını vurgulayarak "Ben talimatlandırdım, CHP kürsü hakkını savunur" dedi.



Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Meclis Grubu'nun düştüğünü ve bütçe görüşmelerinde bu durumun olumsuzluklara neden olmaması gerektiğini vurgulayan Özgür Özel, şunları söyledi:



"Hasan Bitmez hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir siyaset arkadaşımızdı. Maalesef, bütçede ilk konuşmasını yaparken, konuşmasını tamamladı, düşerek bir kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hem Meclis’teki törene katıldım, hem İstanbul’daki cenaze törenine katıldım. Buradan bir kez daha ailesine, Saadet Partisi’ne, TBMM’ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin.



'MİLLETVEKİLİMİZ BÜTÇE BOYUNCA SAADET PARTİSİ'NDE OLACAK'



Hasan Bitmez hayatını kaybedince İçtüzük gereğince 20 olması gereken grup üye sayısı 19’a düştü ve Saadet grubunun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hasan Bitmez sözünü bitirip, düşünce 19 kişiye inen grupta eğer Sadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse, bu demokrasi açısından da çok ayıp, hele hele Hasan Bitmez’in son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince, kendisinin hatırasına da saygısızlık olur.



Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekili ile demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11.00’e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik ve 11.00’de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi’ne katılıyor. Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak."



"KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜK"



Konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile dün akşam saatlerinde telefonda görüştüklerini aktaran Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin cenaze törenlerine katılmasından ve süreç boyunca gösterdiği dayanışmaya teşekkür etmişti. Gruplarının düştüğünü de nezaketle hatırlatmıştı. Biz de üzerimize düşeni yapacağımızı söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi kürsü hakkını savunur, muhalefet hakkını, söz hakkını savunur."



"ÇEŞİTLİ KATILIMLAR OLABİLİR"



Bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi’ne çeşitli katılımlar olabileceğini belirten Özel, başka partilerin de destek vermesi gerektiğini "Diğer partilerle işbirliği yaparak grup kuracak sayıyı tuttururlar" sözleriyle vurguladı ve "O sağlanana kadar, söz haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumdayım" dedi.