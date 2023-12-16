Türk siyasetinin özeti: Erbakan Erdoğan'dan bakın ne istemiş!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız hafta içi Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarını ziyaret etti.



Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, 12 Aralık’ta bir araya geldi. O görüşmede Erdoğan’ın Erbakan’a büyükşehirlerde YRP’yle ittifak yapmak istediklerini söylediği öğrenildi.



YRP’den ittifak görüşmelerini sürdürmesi için bir komisyon kurmasını isteyen Erdoğan, genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşme trafiğinin başlamasını ve aralık ayı sonuna kadar nihai kararın verilmesini istediği öğrenildi.



Cumhuriyet gazetesi, göre YRP’nin; İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Bursa gibi büyükşehirlerde ittifaka sıcak baktığını aktardı. AKP’nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istediği öne sürüldü.