Samanyolu Haber /Politika / Türk siyasetinin özeti: Erbakan Erdoğan'dan bakın ne istemiş! /16 Aralık 2023 13:58

Türk siyasetinin özeti: Erbakan Erdoğan'dan bakın ne istemiş!

AKP ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) arasında 'büyükşehirlerde ittifak' için komisyon kurulduğu öğrenildi. İddiaya göre YRP, İstanbul’un kazanılması durumunda İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız hafta içi Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarını ziyaret etti.

Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, 12 Aralık’ta bir araya geldi. O görüşmede Erdoğan’ın Erbakan’a büyükşehirlerde YRP’yle ittifak yapmak istediklerini söylediği öğrenildi.

YRP’den ittifak görüşmelerini sürdürmesi için bir komisyon kurmasını isteyen Erdoğan, genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşme trafiğinin başlamasını ve aralık ayı sonuna kadar nihai kararın verilmesini istediği öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesi, göre YRP’nin; İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa ve Bursa gibi büyükşehirlerde ittifaka sıcak baktığını aktardı. AKP’nin İBB’yi kazanması durumunda ise YRP’nin İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istediği öne sürüldü.
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