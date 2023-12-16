Barış Köprüleri buluşturdu: “Benim Gözümden Atina”

SAMANYOLUHABER - ATİNA







Farklı yaş gruplarından 250 kişinin katıldığı yarışmada birinciliğe Ioanna Enzai, ikinciliğe Giorgos Kipri, üçüncülüğe Agis Petropoulos layık görüldü. 12 katılımcının mansiyon ödülü aldığı yarışmadaki 45 fotoğraf ödül töreninde görücüye çıktı.







Birinci olan eser - Ioanna Enzai





TARİHİ YERLEŞKEDE ÜNLÜ İSİMLER BULUŞTU





Yunanistan’ın başkenti Atina’da parlamento binasının yanında 1888 yılından bu yana faaliyet gösteren tarihi Zappion yerleşkesindeki törende Yannis Fostinis, Konstantinos Dendrinos, Anastasia Drosinou, Antonis Alexakis, Christiana Jan, Zeynep Büşra Temugan, Andreas Patsios, Raphael Kyratsous, Alma Kora, Alexandros Mantzourogiannis, Aleksandros Vassilopoulos ve Eleftheria Ioannidou’ya mansiyon ödüllerini ünlü NBA yıldızı ve insan hakları aktivisti Enes Freedom verdi.













Üçüncülük ödülünü Barış Köprüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Anthimos Sideris, ikincilik ödülünü Papazisi Yayınları Direktörü Katerina Markou, birincilik ödülünü ise Syriza Milletvekili Rena Dourou takdim etti.





Ödül töreninde aralarında yazar ve akademisyen Herkül Millas’ın da bulunduğu davetliler hazır bulundu.







İkinci olan eser Giorgos Kipri





“ATİNA YÜRÜYEREK KEŞFEDİLİR”





Eserlerin, fotoğraf editörleri Nikos Paleologos ve Selahattin Sevi tarafından değerlendirildiği yarışmanın ödül töreninde konuşan Başkan Anthimos Sideris, “Atina, sokaklarında yürürken tüm tarihin gözler önüne serildiği bir şehirdir. Tarihi, size sadece müzeler aracılığıyla göstermez. Yarışmaya katılan fotoğraflara baktığınızda adeta şehirde yürüyorsunuz ve tarihi yeniden canlandırıyor. Antik dönemden bugüne ve Yunan devletinin kuruluş yıllarına kadar uzanıyor.” dedi. Sideris sözlerini, “Atina insanları bir araya getiren bir şehirdir, halkların buluşma noktasıdır.” ifadeleriyle tamamladı.









Üçüncü olan sesr - Agis Petropoulos









“BARIŞ İÇİN KÖPRÜ OLMAMIZ GEREKİYOR”







Davetlileri Yunanca selamlayan basketbolcu Enes Freedom, Atina’da bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:





“Burada olmak ve dostlarımı desteklemek önemliydi. Barış Köprüleri’nin bu faaliyetini çok önemli buluyorum, bizim de barış için köprü olmamız gerekiyor. Türklerin ve Yunanlıların birlikte uzun bir tarihleri var, biz bir aileyiz ve birçok ortak özelliğimiz var.” dedi.















Son dönemde Yunanistan’a birçok kişinin geldiğini, iltica ettiğini ve bunlar arasında dostlarının da bulunduğunu söyleyen Freedom, Yunanistan’ın misafirperverliği için teşekkür etti.















ORTAK LEZZETLER





Çay, kahve ve baklava gibi iki ülkenin de ortak lezzetlerinin sunulduğu kokteyle sanat, edebiyat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.



