İYİ Parti'de ses kaydı skandalı

Tuzak kurmak,

İftira atmak,

Ahlaksız teklifte bulunmak, İYİ insanların işi olamaz.

Yapanlar için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum.

Adaletin peşinde, hak aramaktan geri durmayacağım. pic.twitter.com/Di9dFnukE6



"DİKBAYIR'I İTİBARSIZLAŞTIRMAMIZ LAZIM DİYORLAR"

İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar, Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanma, şantaja teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyi "X" sosyal medya hesabından paylaşan Dikbayır, "Tuzak kurmak, iftira atmak, ahlaksız teklifte bulunmak İYİ insanların işi olamaz. Yapanlar için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdum. Adaletin peşinde, hak aramaktan geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.Söz konusu dilekçede, Dikbayır’ın bir süredir başdanışmanı olan Enes Gök’ün özel kalem müdürü Esma Bekar’ın talimatıyla Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve İYİ Parti Sakarya Eski İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan tarafından görüşmeye çağrıldığı, bu görüşmenin Gök tarafından kayıt altına aldığı belirtiliyor.Görüşmede, Gök’ten Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine ilişkin mahrem bilgi ve belgeler temin etmesi, sesli ve görüntülü kayıtlar tutması istendiği, ayrıca Dikbayır’ın takibi için dinleme ve takip cihazları da verileceğinin söylendiği iddia ediliyor.Dikbayır, şüpheliler hakkında kamu davası açılarak şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.Dikbayır’ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:Öte yandan Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında partiden ihraç süreci ve skandal ses kaydı iddiası ile ilgili soruları yanıtlayan Dikbayır, "Kayıtlarda Esma Beker adına bu çocuğa söz veriyorlar. Özetle Ümit Dikbayır'ı itibarsızlaştırmamız lazım diyorlar. Yavuz Ağıralioğlu'na yaptıkları gibi. Dinleyince şok oldum" ifadelerini kullandı.Dikbayır, şöyle konuştu:"Şimdi ben 27'nci dönemde danışmanlarımından biri emekli olmuştu. Şimdi adı geçen danışmanım gençlik kollarındandı. Eski ve yeni il başkanıyla yakındı. Bu çocuğu aldım yanıma. Sonra bu süreçler başlayınca bu danışmanıma uyarı yapıyor biri. Selçuk Kılıçaslan bunu evine çağırıyor. Orada kayıt alıyor. Bu çocuk geldi bana, başına geleni anlattı. Kayıt etmiş. Bende suç duyurusun yaptım bugün. Kayıtlarda Esma Beker adına bu çocuğa söz veriyorlar. Özetle Ümit Dikbayır'ı itibarsızlaştırmamız lazım diyorlar. Yavuz Ağıralioğlu'na yaptıkları gibi. Dinleyince şok oldum."Bundan sonraki siyasi planının ne olacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Dikbayır, şunları söyledi:"Benim bu partinin tabanıyla, oy verenlerle sorunum yok. Benim istifa eden çok sayıda insan var. Benim kırgınlığım var. Genel Başkana var. Yöneticilere kırgınlığım. Yüzde 100 haklı olduğumu bile bile beni savunamadılar. Kimsenin bu partiyi bu hale düşürmeye hakkı yok. Partiyi yıpratıyorlar. Üzülüyorum. Ben sahada olan biriyim. Ben başta Sakaryalı hemşehrilerim olmak üzere vatandaşlarımın Ankara'da sesiyim. Daha çok çalışacağım şimdi. Genel merkezde görevim varken zamanım kısıtlıydı. Bağımsız olarak dönem sonuna devam edeceğim."