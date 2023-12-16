Samanyolu Haber /Dünya / Kuveyt Emiri es-Sabah öldü /16 Aralık 2023 16:21

Kuveyt Emiri es-Sabah öldü

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 86 yaşında öldü

SHABER3.COM

Kraliyet sarayı, Kuveyt'in onuncu Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın üç yıllık iktidarının ardından Cumartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuveyt devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf El-Ahmed El-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.

Kasım ayının sonlarında Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, açıklanmayan bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kuveyt Emiri'nin tedavisi o günden beri hastanede devam ediyordu.

Devlet medyası, Kuveyt Emiri'nin daha önce de Mart 2021'de açıklanmayan tıbbi kontroller için ABD'ye gittiğini bildirmişti.

Nevaf, üvey kardeşi Şeyh Sabah es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 91 yaşında ABD'de vefat etmesinin ardından Eylül 2020'de yemin ederek göreve başlamıştı.
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