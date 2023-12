Hakemlerden maça çıkma kararı

Diğer iki tutuklu şüpheli K.Ç. ve Ş.Y.Ş'ye ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme" suçlarından ceza talep eden Başsavcılık, "görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan ve eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan" şüpheli O.E.C.'ye de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme" suçlamaları yöneltildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye'de futbol hakemleri, meslektaşları Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırının ardından aldıkları maçlara çıkmama kararından vazgeçti. Ortak bir yazılı açıklama yapan Süper Lig, VAR, A Klasman ve yardımcı hakemler müsabakalara çıkacaklarını kamuoyuna duyurdu.Hakemlerin söz konusu açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Bildiğiniz gibi 11 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiş düdüğünün ardından arkadaşımız Halil Umut Meler’in maruz kaldığı menfur hadise sonrasında ortak bir karar almış ve bir sonraki açıklamamıza kadar müsabakalara çıkmayacağımızı siz değerli kamuoyuna beyan etmiştik. Yaşanan bu üzücü hadise sonrasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet organları ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Üyeleri son derece hızlı şekilde radikal tedbirler almış, vahim olay ve faillerinin üzerine son derece hızla ve kararlılıkla gidilmiştir."Tüm bu yetkili organların yanı sıra dünyanın her köşesinden üzüntü ve destek mesajları yayınlandığı ifade edilen açıklamada, konunun tüm dünyada çok büyük gündem olduğu belirtilerek, geçen süreçte Meler'in sağlık durumunun iyiye gittiği ve hakemler olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den bir toplantı talep edildiği ve bu talebin kabul gördüğü aktarıldı.Açıklamaya göre hakemler söz konusu toplantıda, Federasyon Başkanı'ndan şu taleplerde bulundu:- Saha içi ve seyahat güvenliği- Olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi- Disiplin Talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılmasıBu ve benzeri konular ile ilgili olarak TFF Başkanı'nın gerekli çalışmaların mutlaka ivedilikle yapılacağı yönünde görüş bildirdiğini belirten hakemler, sonrasında arkadaşları Halil Umut Meler ile de görüştüklerini kaydetti. Hakemlerin açıklaması şu şekilde devam etti:"Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız."MKE Ankaragücü'nün olaydan sonra görevinden istifa eden eski başkanı Faruk Koca ile birlikte en az iki kişinin daha saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de bir açıklamada bulunarak, "Hem adli makamlara, hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları'na caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı."Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum" diyen Meler, "Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum. Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur" dedi.Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve beraberindeki kişiler hakkındaki iddianame geçen Perşembe günü tamamlanmış ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamlanan soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamenin Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini açıklamıştı.Başsavcılık söz konusu iddianamede, Meler'e saha ortasında yumruk atan ve tehditler savurduğu bildirilen Koca'nın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçlarından cezalandırılması talebinde bulundu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yasaklanan fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin, "caydırıcılık" açısından yeniden değerlendirileceğini belirtmişti.Bakan Tunç açıklamasında, "Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.