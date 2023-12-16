Tarihte bir ilk: Çin'de Türk finali

Sözcü'de yer alan habere göre Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Yarı Finali'nde Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit ile Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenen VB, finalde karşı karşıya gelecek.



İki Türk ekibinin karşı karşıya geleceği final maçı yarın TSİ 14.30'da oynanacak.



FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımının mücadelesine sahne olacak olan finali hangi takım kazanırsa kazansın kupa Türkiye'ye gelecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonasında da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.



2010'dan sonra dünya ve Avrupa voleyboluna adeta damga vuran Türk takımları, böylelikle 25. şampiyonluğuna ulaşacak.



TÜRKİYE'NİN 8. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



Türk takımları, dünya çapında 8. kez şampiyon olacak.



1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, daha önce 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Yarın Eczacıbaşı veya VB'ın alacağı zaferle bu organizasyondaki toplam şampiyonluk sayısı 8'e yükselecek.



VB'ın 4 kez ile zirvede yer aldığı organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.



DÜNYA VOLEYBOLUNA TÜRKİYE DAMGASI



Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya adeta damga vurdu.



Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Türkiye'yi VB 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı. Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti.



Yarınki final maçının ardından Türkiye'nin altın madalya sayısı 8'e, gümüş madalya sayısı ise 4'e yükselecek.



MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: BU MAÇI EN RAHAT BİZ İZLEYECEĞİZ



Tarihi başarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı ve VB'ı tebrik ederek, "Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli takımımız tarihi günler yaşattı. Bunlara bir yenisini de kulüplerimiz ekledi. Tarihimizde ilk kez iki Türk takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final oynayacak. Yarın bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Çünkü kupa Türkiye'ye gelecek" diye konuştu.



Mehmet Akif Üstündağ, VB ile Eczacıbaşı Dynavit'in 2022-2023 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadığını hatırlatarak, "Geçen sezon Avrupa'da da bu tarihi gün yaşandı. İtalya'nın Torino kentinde oynanan Süper Final'de iki Türk takımı final oynadı, kupa yine ülkemize geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarılarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.