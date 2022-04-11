"Hollanda'nın almadığı Rus LPG'sini Aygaz satın aldı"

Reuters'in haberine göre, Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR'a ait tonlarca LPG'yi (sıvılaştırılmış petrol gazı) taşıyan tankerler Hollanda'nın Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp (ARA) bölgesinde boşaltılamadığı için Türkiye'ye yönlendirildi. Reuters'e konuşan kaynaklar, Luga ve Libra adlı tankerlerin Hollanda'da boşaltım işlemlerinin yapılamaması sonrası Türkiye'deki Dörtyol Limanı'na yönlendirildiğini açıkladı. Bir kaynak, söz konusu LPG'nin Aygaz tarafından satın alındığını öne sürdü.







Kaynaklar, konunun hassasiyetini gerekçe göstererek isimlerini açıklamaktan kaçındı. SIBUR, Reuters'in konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.





Refinitiv Eikon gemi takip sistemindeki verilere göre, Mart ayının ikinci yarısında Baltık Denizi'ndeki Uts-Luga Limanı'ndan toplam 48 bin ton LPG taşıyan dört tanker ARA bölgesine yönlendirildi.





Verilere göre, Leo tankeri ise 17 Mart'tan bu yana Rotterdam limanında bulunuyor; geminin henüz boşaltılmadığı belirtiliyor.





SIBUR'a ait LPG'yi taşıyan başka bir tankerin ise 2-3 Nisan tarihlerinde Rotterdam Limanı'nda Eco Freeze tankerine yüklendiği öne sürüldü.





SIBUR, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus şirketleri arasında yer almıyor. Ancak, Reuters'e konuşan kaynaklar bankaların Rusya'dan ithal edilen ürünler için ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı reddetmesinin tankerlerin boşaltılmasını zorlaştırdığını belirtiyor.





Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar LPG de dahil olmak üzere Rus petrol ürünlerinin satın alınmasını kısıtlamazken, Rus finans sistemine yönelik kısıtlamaların ödemeleri, sigortayı ve nakliyeyi karmaşık hale getirdiğine dikkat çekiliyor.