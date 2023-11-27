Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi

Bold Medya'da yer alan habere göre Hrant Dink cinayetinin tahliye edilen tetikçisi Ogün Samast hakkında açılan yeni davanın dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanıklı davayla birleştirildi. Duruşma 6 Aralık’ta görülecek.



Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanıklı davayla birleştirilmesine karar verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince dava dosyalarının birleştirilmesi talebini değerlendirdi. Mahkeme, davanın devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.



Buna göre, 15 Kasım’da tahliye edilen tutuksuz sanık Ogün Samast’ın 6 Aralık’ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi görülecek duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete önünde düzenlediği silahlı saldırıda katleden tetikçi Ogün Samast, 16 yıl 10 aylık tutukluluğunun ardından Bolu F Tipi Cezaevi idaresi tarafından “iyi halli” olduğu gerekçesiyle 15 Kasım’da tahliye edilmişti.



Samast hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlenmiş ve İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi iddanameyi kabul etmişti. Duruşma tarihi 26 Aralık olarak belirlenmişti. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, düzenlediği tensip zaptında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde süren 11 sanıklı dava ile dosyanın birleştirilmesini talep etmişti.



Öte yandan Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci, Samast’ın “suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldığı son iddianamenin öngördüğü suç maddesinin zaman aşımı kapsamında olduğunu belirtmişti. Agos’un haberine göre Deveci, iddianamenin TCK 314/2 maddesindeki suçlamayı öngördüğünü ve bu maddenin olağanüstü dava zaman aşımının 22,5 yıl olduğunu kaydetmişti. Deveci, suç işlendiğinde Samast 18 yaşından küçük olduğu için bu sürenin üçte ikisinin uygulanacağını, bu durumda da 19 Ocak 2022’de zaman aşımının dolduğunu ifade etmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise zaman aşımına dair “Tüm bunların değerlendirmesini yapacak olan mahkemelerimizdir, yargı makamlarıdır” demişti.