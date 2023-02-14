Samanyolu Haber /Dünya / Hristodulidis: Hayalimdeki Kıbrıs'ta 'biz' ve 'onlar' yok /14 Şubat 2023 08:38

Hristodulidis: Hayalimdeki Kıbrıs'ta 'biz' ve 'onlar' yok

Kıbrıs Rum Kesimi'nde hafta sonunda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Nikos Hristodulidis zafer konuşmasında adayı birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

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Oyların yüzde 51,9'unu alan 49 yaşındaki siyasetçi, "En büyük amacım Türk işgaline son vermek ve anavatanımızı yeniden birleştirmektir. Kilit olmuş meseleleri aşmak, diyaloğu yeniden başlatmak ve Kıbrıs meselesini çözmek için gerekli koşullarını oluşturmak için her şeyi yapacağım," ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında Hristodulidis defaetle Ankara ve Kıbrıslı Türkleri müzakere masasına dönmeye ikna etmenin en büyük önceliği olacağını vurguladı.

Hristodulidis, "Hayalimdeki Kıbrıs'ta 'biz' ve 'onlar' yok. Hayalimdeki Kıbrıs'ta tüm Kıbrıslıların cumhurbaşkanı olacağım," sözlerini kullandı.

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Seçim kampanyası sırasında da merkezci bir söylem benimseyen eski dışişleri bakanı ideolojik ve partisel ayrılıkları ortadan kaldırarak etnik olarak bölünmüş adayı birleştirmeyi savunmuştu.

Uzun yıllar çeşitli kademelerde diplomat olarak görev yapan Hristodulidis, 2018-2022 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hristodulidis, 2014 ve 2018 yıllar arasında da Nikos Anastasiadis hükümetinin sözcülüğünü yürütmüştü.
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