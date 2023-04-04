Samanyolu Haber /Gündem / HÜDA PAR yöneticisinden tehdit: “15 Mayıs sonun başlangıcı olacak” /04 Nisan 2023 14:43

HÜDA PAR yöneticisinden tehdit: “15 Mayıs sonun başlangıcı olacak”

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve 14 Mayıs seçimlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA PAR’ın yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu, Cumhur İttifakı’na oy vermeyecekleri ‘İslam üşmanı, aile karşıtı ve ahlaksız’ olarak nitelendirerek tehdit etti.

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Tanrıkulu, Cumhur İttifakı’na oy vermeyecek olanları ‘İslam üşmanı, aile karşıtı, ahlaksız’ olarak nitelendirmekle kalmadı, “15 Mayıs sonun başlangıcı olacaktır” diyerek tehdit etti.

Tanrıkulu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık HÜDA PAR ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HÜDA PAR yöneticisinden tehdit: “15 Mayıs sonun başlangıcı... Sonraki Haber >>

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında

Enes Kanter 'İftar Zamanı' programında

KHK’lılar söke söke dönecek

KHK’lılar söke söke dönecek

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Şentop’un Üsküp’teki üniversitesi ile ilgili skandal iddia

Erdoğan'ı peygambere benzetti: "Saray'ında köpek olurum"

Erdoğan'ı peygambere benzetti:

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:16:21