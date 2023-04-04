HÜDA PAR yöneticisinden tehdit: “15 Mayıs sonun başlangıcı olacak”

Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Tanrıkulu, Cumhur İttifakı’na oy vermeyecek olanları ‘İslam üşmanı, aile karşıtı, ahlaksız’ olarak nitelendirmekle kalmadı, “15 Mayıs sonun başlangıcı olacaktır” diyerek tehdit etti.







Tanrıkulu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





“Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık HÜDA PAR ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır.”







