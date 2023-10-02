'Hukuk işletilseydi 400 bin kişi ‘terör örgütü’ üyeliğinden hüküm giymezdi'

AİHM KARARININ 418. PARAGRAFINDAKİ AYRINTI





Zaman Avustralya'da yer alan habere göre AİHM Büyük Daire’nin öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkında verdiği hak ihlali kararı ve Türkiye’ye hukuka dönüş çağrısı gündemdeki yerini koruyor.Halk TV’de AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararını değerlendiren DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “AİHM’in Yalçınkaya kararının 418. paragrafında bu meselenin bireysel mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiği yazıyor. Şu an mahkemenin önünde 8 bin 500 dosya olduğunu vurguluyor. Potansiyel başvurucu sayısının en az 100 bin olduğunu yazıyor. Türkiye bu durumda sadece bireye yönelik hukuksuzluğu giderici düzenlemenin ötesinde daha genel bir çözüm üretmeli diyor.” dedi.