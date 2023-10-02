Arda'ya yol mu göründü; Real Madrid'de bu tartışılıyor

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü forma yüzü göremedi.







Tam iyileşmişken kulübünün Las Palmas maçı öncesi iyileşen ve kadroda olması beklenen genç yıldız son antrenmanda bir kez daha sakatlanırken, Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili sürpriz bir karar aldığı öne sürüldü.







Yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler’in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.







Sakatlıklarla boğuşan Arda için İspanya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.







Todo Fichajes'in haberine göre Real Madrid, 18 yaşındaki milli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık göndermeyi planlıyor.







Haberde, Arda Güler’in Real Madrid'in yüksek temposuyla ilk maçlarına çıkmasındansa başka bir La Liga ekibinde kiralık olarak forma giyip lige alışmasının daha iyi olabileceğinin düşünüldüğü öne sürüldü.







Arda eğer kiralık gitmezse bu sezonki performansına bakılarak, sonraki sezon gidip gitmeyeceğine karar verilecek.









