Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'nin yeni İstanbul il başkanı belli oldu /02 Ekim 2023 17:57

İYİ Parti'nin yeni İstanbul il başkanı belli oldu

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun İstanbul il başkanlığına atandı.

SHABER3.COM

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda değişikliğe gidildi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevinden alınmasının ardından, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun göreve getirildi.

Aslen Gümüşhaneli olan Yücel Coşkun 1977 yılında, İstanbul’da doğdu.

İlk ve Orta öğrenimini İstanbul Çeliktepe’de, lise eğitimini Ümraniye Nevzat Ayaz Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi BESYO (Spor Bilimleri Fakültesi), Yüksek Lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü’nde tamamlayan Coşkun, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Coşkun, İYİ Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, İstanbul İl Sekreterliği, 27. ve 28. Dönem Milletvekilliği Adaylığı görevlerinde bulundu. Coşkun, evli ve 3 kız çocuğu babası.

NE OLMUŞTU?
İddiaya göre İYİ Parti’nin İstanbul il teşkilatı Coşkun Yıldırım’dan memnun değildi. Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Ocak 2023’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı. Yıldırım iki gün önce (25 Eylül) X hesabından “İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız” diye yazmıştı. 27 Ekim'de 9 aydır il başkanlığı görevini yürüten Yıldırım, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

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