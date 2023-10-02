Samanyolu Haber /Gündem / Tanrıkulu'nun fezlekesi Meclis'te! /02 Ekim 2023 17:48

Tanrıkulu'nun fezlekesi Meclis'te!

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı. Ulaşan fezlekeler arasında CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bulunuyor.

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Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

Cumhuriyet'in haberine göre bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına göndermişti. Bakanlık da fezlekeyi, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına sunmuştu.

TBMM Başkanlığına iletilen fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'a ait dokunulmazlık dosyaları da Meclis'e ulaştı.
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