Apple'ın iCar'ı yola çıkmaya hazırlanıyor; Fiyatı ve özellikleri neler?

Teknoloji dünyası, insanların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler üretmeye devam ediyor, fakat bugüne dek küçülen boyutlar sürücüsüz araçların yollara çıkmasıyla giderek büyüyor. ABD merkezli dünya teknoloji devi Apple ise otomobil pazarında rekabeti kızıştıracak yeni bir projeyle geliyor.







APPLE'DAN 'iCar'



Apple şirketinin, 2014 yılından bu yana araba üretme niyetinde olduğu biliniyor. Elon Musk'ın ortağı ve CEO'su olduğu Tesla'ya ait elektrikli araçların popülerlik kazanmasının ardından Apple Car (otomobil) projesi de somutluk kazandı.





Henüz şirket tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış olmasa da araçların tıpkı iPhone ve iPad örneklerinde olduğu gibi 'iCar' olarak adlandırıldığı ve projenin, 'Titan' şeklinde kodlandığı resmi olmayan bilgiler arasında.





ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Car, yalnızca Apple'ın iOS işletim sisteminde çalışacak

Elektrikli ve otonom (sürücüsüz) olacak

Aracı, iPhone ile çalıştırmak mümkün olacak

Adrenalin ve hız tutkunu sürücüler için uygun bir araç olmadığı öne sürülen Apple Car'ın, standart bir spor arabadan ziyade Tesla'ya benzeyeceği tahminler arasında.





FİYATI NE OLACAK?



Tüm bu özellikler için Apple'ın yüksek maliyetli bir işe giriştiği ve alıcılar için de yüksek bir fiyata mal olacağı ileri sürüldü.





Araçların 100 bin dolardan (yaklaşık 2 milyon 750 bin TL) başlanarak satışa sunulacağı, otomotiv ve teknoloji kulislerinden gelen bilgiler arasında.





Türkiye'deki satış fiyatının, yüksek vergilendirmelerle birlikte söz konusu bedelin iki katını aşabileceği öngörülüyor.