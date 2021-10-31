Hukuk Profesörü Serap Yazıcı’dan Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘Kulaklarınızı tıkamayın’

Prof. Dr. Serap Yazıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Yetkilileri daha insaflı, vicdanlı ve merhametli olmaya davet ediyorum. Ayşe Özdoğan, hukukun kendisine tanıdığı bir hakkı talep ediyor. Kulaklarınızı tıkamayın!’’ ifadelerini kullandı.









Cezaevinde kalamayacağına dair gerekli raporlar elinde olduğu halde, infaz erteleme için savcının yeni rapor istemesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla tekrar cezaevine gönderildiği ortaya çıkan ve 29 gündür cezaevinde ölüm kalım savaşı veren Ayşe Özdoğan’a ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun tweetini alıntılayan Hukuk Profesörü Serap Yazıcı, yetkilileri vicdanlı olmaya davet etti.