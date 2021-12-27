Hukukçu Prof. Dr. Günday: ‘Terörle iltisaklı’ ifadesi içi boş bir OHAL kavramı

İdare Hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, ‘terörle iltisaklı’ ifadesinin insanların sorgusuz sualsiz ihraç edilmesi için icad edilmiş, içi boş bir OHAL kavramı olduğunu söyledi.





Günday, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hukukta ‘terör örgütüne üye olmak/yardım ve yataklık etmek’,‘terör örgütü propagandasını yapmak’ kavramları vardır. ‘Terör örgütüne irtibatlı/iltisaklı’ olmak ise onbinlerce kamu görevlisini ilelebet sorgusuz-sualsiz ihraç etmek için icad edilmiş -içi boş- OHAL kavramlarıdır….” ifadelerini kullandı.









