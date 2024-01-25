Husiler’in Kargo gemisine yaptığı füze saldırısı engellendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, ABD bandıralı ve ABD tarafından işletilen konteyner gemisi M/V Maersk Detroit’e Aden Körfezi’nden geçtiği sırada Husiler tarafından üç balistik füze ateşlendi.



Açıklamada bir füzenin denize düştüğü, diğer ikisinin ise başarılı şekilde etkisiz hale getirildiği ve gemide de herhangi bir hasarın olmadığı bildirildi.



Uluslararası taşımacılık şirketi Maersk’ten yapılan açıklamada da Babülmendep Boğazı’ndan geçerken ABD donanmasının eşlik ettiği iki geminin civarda patlama yaşandığını bildirdiği; gemi ve mürettebatın herhangi bir zarar görmediği ve yine ABD donanması eşliğinde Aden Körfezi’ne doğru yönlendirildiği kaydedildi.



Her iki geminin, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD’nin başka hükümet kurumları için kargo taşıyan Maersk’e bağlı alt bir firma tarafından işletildiği belirtiliyor.



Gemilerin her ikisinin de Deniz Güvenliği Programı ve Gönüllü Deniz Nakliye Anlaşması’na kayıtlı olduğu ve bu nedenle ABD donanmasının gemilere eşlik ettiği biliniyor.



CENTCOM dün de Kızıldeniz’in güneyine doğru ateşlenmek üzere olan Husiler’e ait iki gemisavar füzenin hedef alındığını açıklamıştı.



ABD güçlerinin tehdit olarak değerlendirilen füzeleri meşru müdafaa kapsamında imha ettiği belirtildi.



Logitech’ten gerilimin ekonomik riskine ilişkin uyarı



Küresel deniz taşımacılığının yaklaşık yüzde 15’i Kızıldeniz üzerinden yapılıyor ve bölgede yaşanan gerilim şirketlerin taşımacılık faaliyetlerini de etkiliyor.



Çok sayıda şirket Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde Husiler’in artan saldırıları nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kalmış ya da faaliyetlerini askıya almıştı.



Amerikan teknoloji ve bilgisayar firması Logitech, Yemen’deki Husi militanlarının saldırılarından ciddi düzeyde etkilenme riskine dikkat çekti.



Şirketin CEO’su Hanneke Faber Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Asya’dan Avrupa’ya ürün taşımalarının 30 gün sürdüğünü ve bunun önümüzdeki çeyrekte ekonomik olarak etkisinin olacağını söyledi.



Katar’ın Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı da etkilendi



Dünyanın önde gelen en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçılarından olan Katar da kriz sebebiyle Avrupa’ya sevkiyatı geciktirdiğini söylüyor.



Bloomberg’de yer alan ve Reuters’ın da aktardığı habere göre Katar, Avrupa’daki alıcıları gecikme konusunda bilgilendirdi. Doha’nın yükümlülüklerini yerine getirmek için küresel talepleri değerlendirdiği belirtiliyor.