Kanada'nın 'yabancı öğrenci kısıtlaması'ndan kimler etkilenecek?





Karar kimleri etkileyecek?

Kanada Göç Bakanı Marc Miller, hükümetin yeni öğrenci izinlerine iki yıllık geçici bir üst sınır getireceğini ve bunun 2024 yılında yaklaşık 364 bin yabancı öğrenciye izin verilmesiyle sonuçlanacağını söyledi.Bazı eğitim kurumlarına devam eden yabancı öğrencilere mezun olduktan sonra verilen çalışma izinlerine de sınırlama getirilmesi öneriliyor. Bu izinler, Kanada'da daimi ikamet izni almaya giden kolay bir yol olarak görülüyor.Tasarıya göre yüksek lisans veya doktora sonrası programlara devam eden kişiler üç yıllık çalışma iznine hak kazanacak.Göç Bakanı Miller, lisans eğitimi ve üniversite programları dahil diğer eğitim seviyelerine kayıtlı uluslararası öğrencilerin eşlerinin artık izin kapsamına alınmayacağını söyledi.Miller, 2025 yılında yeni eğitim izni başvurularının kabul edilmesinin, bu cari yılın sonunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağını söyledi.Kanada hükümeti izinlere neden müdahale ediyor?Kanada, derslerin tamamlanması sonrasında çalışma izni almanın nispeten kolay olması nedeniyle yabancı öğrenciler açısından popüler bir ülke.Ancak uluslararası öğrenci sayısındaki artış, mevcut kiralık konut sayısında azalmaya yol açarak kiraları yükseltti. Kanada Ulusal İstatistik Dairesi Statscan'a göre Aralık ayında ülke genelinde kiralar bir önceki yıla göre yüzde 7,7 arttı.Başbakan Justin Trudeau'nun popülaritesi, özellikle kiralardaki artış nedeniyle düşüşe geçti ve muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında Trudeau'ya karşı üstünlük sağladı.Kira krizinden bağımsız olarak hükümet, bazı kurumların sağladığı eğitimin kalitesi konusunda da endişe duyuyor.Uluslararası öğrenciler Kanada ekonomisine yılda yaklaşık 22 milyar Kanada Doları (16.4 milyar dolar) katkıda bulunuyor. Bu hamle, öğrenci akışının sürmesi umuduyla kampüslerini genişleten birçok eğitim kurumuna zarar verecek.Kanada'nın en yüksek nüfusa sahip eyaleti Ontario, aynı zamanda yabancı öğrencilerden en büyük payı alan yer. Aralarında restoran ve perakende sektörlerinin de bulunduğu bazı işletmeler, yabancı öğrenci sınırlamasının geçici işçi sıkıntısı yaratacağı uyarısında bulundu.Bir lobi grubu geçen hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Kanada'daki restoranların yaklaşık 100 bin boş pozisyon nedeniyle işgücü açığıyla karşı karşıya olduğunu ve 2023 yılında gıda hizmeti sektöründeki 1 milyon 100 bin işçinin yüzde 4,6'sını yabancı öğrencilerin oluşturduğunu söylemişti.