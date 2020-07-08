Samanyolu Haber /Gündem / İBB, 15 Temmuz Derneği ile protokolü bitirdi /08 Temmuz 2020 10:56

İBB, 15 Temmuz Derneği ile protokolü bitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra kurulan 15 Temmuz Derneği ile arasındaki protokolü sonlandırdı.

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Independent Türkçe’nin haberine göre, 11 Ağustos 2016’da Abdurrahman Tarık Şebik’in başkanlığında kurulan ve yönetim kurulu üyeleri arasında darbe girişimini protesto ettiği sırada hayatını kaybeden Prof. Dr. İlhan Varank’ın kardeşi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok ve sanatçı Hasan Kaçan gibi isimlerin yer aldığı 15 Temmuz Derneği, 17 Şubat 2017’de İBB ile protokol imzalamıştı.

Kadir Topbaş döneminde yapılan protokole göre, İBB’de kadrosu yapılan ve maaşları ödenen 13 personel, 15 Temmuz Derneği’nde çalışmaya başladı. Ayrıca, 6 araç da maliyeti İBB tarafından karşılanarak derneğe tahsis edildi.

37 AYDA 3 MİLYON 474 BİN LİRA MALİYET 

13 personelin aylık 62 bin liralık maliyeti ile 6 aracın aylık 30 bin liralık maliyetini 2020 yılının mart ayına kadar karşılayan İBB, 25 Mart 2020’de sona eren protokolü yenilemedi. 13 personel İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne geri çağrılarak burada görevlendirildi. Geri alınan 6 araç da, İBB tarafından çeşitli birimlerde kullanılıyor.

Yani, 37 ay süren protokole göre, 15 Temmuz Derneği’nin maliyetleri için İBB’nin kasasından toplamda en az 3 milyon 474 bin 633 lira çıktı.
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