MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek. Daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gideceği duyurulmuştu.







Ukrayna ve Gazze savaşları, terör örgütleri IŞİD ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak.





ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak ABD'ye gidiyor.





9 Mayıs'ta yapılması planlanan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. Gündemde kritik başlıklar var.





Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçen Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi. İki isim ilk kez Oval Ofis'te buluşacak.



