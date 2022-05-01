Samanyolu Haber /Dünya / İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski ile görüştü /01 Mayıs 2022 12:16

İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü. Kalın, başta Mariupol olmak üzere sivillerin tahliyesi ve insani koridor açılması konularını ele aldıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de görüşen Kalın, ayrıca Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftarda buluştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kiev ziyareti hakkında değerledirmede bulunan Kalın, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" dedi.

Kalın, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamadaysa, "Bu ziyaretimizin amacı, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve tabii ki devam eden savaşla ilgili görüşmeler yapmak ve özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak" diye konuştu.

Öncelikli hedeflerinin çatışmaların müzakere ve diyalog yoluyla sona erdirilmesi olduğunu belirten Kalın, "Hem bu konuları görüşmek hem de Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık" dedi.

Geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Kalın, Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretin Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmede kararlaştırıldığını söyledi.
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