İçinde 240 yolcu vardı! Tren alevlere teslim oldu

Sözcü'de yer alan habere göre Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan 240 yolcunun bulunduğu Pamukkale Ekspresi’nde jeneratörün bulunduğu vagon, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi yakınlarında yanmaya başladı.



YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ



Görevliler, yolcuları tahliye edip dumanların yükseldiği vagonu, lokomotif ve diğer vagonlardan ayırdı. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yolcular, sevk edilen otobüslerle kent merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.