Samanyolu Haber /Gündem / İçinde 240 yolcu vardı! Tren alevlere teslim oldu /03 Temmuz 2023 00:03

İçinde 240 yolcu vardı! Tren alevlere teslim oldu

Denizli'de yolcu treninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Sözcü'de yer alan habere göre Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan 240 yolcunun bulunduğu Pamukkale Ekspresi’nde jeneratörün bulunduğu vagon, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi yakınlarında yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Görevliler, yolcuları tahliye edip dumanların yükseldiği vagonu, lokomotif ve diğer vagonlardan ayırdı. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcular, sevk edilen otobüslerle kent merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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