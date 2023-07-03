Bir dünya devi daha Arda Güler için İstanbul'a geliyor!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin radarından düşmezken, Barcelona’nın ardından İspanyol devi Real Madrid de devreye girmeye hazırlanıyor.



Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in sözleşmesindeki 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi Avrupa kulüplerinin iştahını kabartırken, Katalan devi Barcelona Deco'yu İstanbul'a göndererek ikna çalışmalarına başlamıştı.



Barcelona ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerlerken yarışa Real Madrid de dahil oldu.



Goal'ün Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, Real Madrid, Arda'nın transferinde ilerleme kaydetmek için kulüp efsaneleri Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u İstanbul'a göndermeyi planlığı öne sürüldü.



Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos'un Arda Güler transferinde etkili olması hedefleniyor.



Tüm dünya Arda Güler’in vereceği karara kilitlenmişken transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.



