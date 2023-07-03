Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli gerginliği! Halk sokağa döküldü, ortalık karıştı /03 Temmuz 2023 00:35

Suriyeli gerginliği! Halk sokağa döküldü, ortalık karıştı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, sığınmacılar ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik sokağa taştı. Öfkeli kalabalık, sloganlar eşliğinde kent merkezine ilerlerken polis gruba müdahale etti.

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Sözcü'de yer alan habere göre Dilovası’nda Mimar Sinan Mahallesi’nde sığınmacılar ile vatandaşlar arasında dün gece başlayan gerginlik bugün de devam etti.

İddiaya göre karşılıklı apartmanlarda yaşayan Türkler ve Suriyeliler arasında bir süredir devam eden tartışma, dün gece Suriyelilerin bir köpeği zehirlediği iddiası üzerine ortaya çıktı.

SURİYELİ GRUP EVİ BASMAYA KALKTI

Gece saatlerinde toplanan Suriyeli grup bir vatandaşın yaşadığı evi basmaya kalktı. Bunun ardından gerginlik giderek büyüdü. Sığınmacıların bir esnafın köpeğini zehirlediği, ev basmaya kalktığı ve esnafı darp ettiği iddiaları üzerine halk sokağa indi.

“MÜLTECİ İSTEMİYORUZ”

Sloganlar atarak kent merkezine yürüyen öfkeli kalabalık, “Mülteci istemiyoruz” diye haykırdı. Olay yerine gelen emniyet müdürü vatandaşları yatıştırmaya çalıştı. Ancak öfkeli kalabalık eylemlerine devam etti. Sığınmacılara ait bazı iş yerlerine de zarar verildi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti.

ÜMİT ÖZDAĞ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan olaylara ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Dün gece 24.00 sularında bir grup Suriyeli sokak köpeklerine odunla vuruyor. Bunu gören Dilovalılar olaya müdahale ediyor. Ardından sığınmacı grup vatandaşların evine saldırıyor. Ardından kalabalık bir grup da onlara saldırıyor. Polis olaya müdahale ediyor” paylaşımında bulundu.
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