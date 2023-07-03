Polis Madımak’ı ananlara meydan okudu: Var mı delikanlı?

BOLD Medya'dan aktarıldığına göre Sivas’taki Madımak Otelde yaşanan katliamda hayatını kaybedenler Türkiye’nin birçok noktasında anıldı. İstanbul Sarıgazi’de yapılan anmaya ise polis müdahalesi damga vurdu.



Müdahale eden polislerin başında bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin eylemcilerle tartıştı. Eylemcilere sert tavırlarıyla tanınan Zengin, kalabalıktan gelen “Çocuklara tecavüz edilirken neredeydiniz? Milyar dolarlar çalınırken neredeydiniz?” tepkisine, “Duyamadım, ne dedi? Bir şey söyledi. Var mı delikanlı? Söyleyen delikanlı mıydı? Tamam tamam delikanlı değilmiş” karşılığını verdi.



Görüntüleri paylaşan gazeteci Zeynep Kuray, “Yine Hanifi Zengin, yine olay! Sivas Katliamının 30. yılında Sarıgazi’de yapılan anmaya polis saldırdı. Bu keyfi uygulamaya tepki gösteren yurttaşlara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin’in, ‘Var mı bize laf söyleyecek bir delikanlı?’ diye çıkışması dikkat çekti.” ifadelerini kullandı.