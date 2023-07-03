Samanyolu Haber /Gündem / Polis Madımak’ı ananlara meydan okudu: Var mı delikanlı? /03 Temmuz 2023 00:50

Polis Madımak’ı ananlara meydan okudu: Var mı delikanlı?

Sivas Katliamı, 30. yılında İstanbul Sarıgazi’de yapılan anmaya müdahale eden polis ekibinin başındaki isim Hanifi Zengin, 'Çocuklara tecavüz edilirken neredeydiniz?' diyen kalabalığa “Var mı delikanlı? Söyleyen delikanlı mıydı?” diyerek meydan okudu.

SHABER3.COM

BOLD Medya'dan aktarıldığına göre Sivas’taki Madımak Otelde yaşanan katliamda hayatını kaybedenler Türkiye’nin birçok noktasında anıldı. İstanbul Sarıgazi’de yapılan anmaya ise polis müdahalesi damga vurdu.

Müdahale eden polislerin başında bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin eylemcilerle tartıştı. Eylemcilere sert tavırlarıyla tanınan Zengin, kalabalıktan gelen “Çocuklara tecavüz edilirken neredeydiniz? Milyar dolarlar çalınırken neredeydiniz?” tepkisine, “Duyamadım, ne dedi? Bir şey söyledi. Var mı delikanlı? Söyleyen delikanlı mıydı? Tamam tamam delikanlı değilmiş” karşılığını verdi.

Görüntüleri paylaşan gazeteci Zeynep Kuray, “Yine Hanifi Zengin, yine olay! Sivas Katliamının 30. yılında Sarıgazi’de yapılan anmaya polis saldırdı. Bu keyfi uygulamaya tepki gösteren yurttaşlara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin’in, ‘Var mı bize laf söyleyecek bir delikanlı?’ diye çıkışması dikkat çekti.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polis Madımak’ı ananlara meydan okudu: Var mı delikanlı? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:06:28