‘Samsak döveci’ Buse Doğan silah zoruyla konser verdi

BOLD Medya'da yer alan habere göre ‘Samsak döveci’ şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan’ın organizatörüyle başı belada.



Doğan, 2022 yılında organizatör Fatih Gül ile konser anlaşması imzaladı. Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı.



Gül ile alacak verecek sorunu yaşayan Doğan, diğer konseri de iptal etti. Ancak Gül, iddiaya göre konser öncesi Elif Buse Doğan’ın kardeşini silahla tehdit etti. Şarkıcı bunun üzerine konsere çıkmak zorunda kaldı.



Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkan Fatih Gül de şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Organizatör Fatih Gül, “Sahneye çıkmaktan vazgeçti. İkna ettik. Aldığı parayı SMA hastası çocuğa bağışlayacağını söyledi fakat onu da yapmamış” dedi.



BAĞIŞIMI YAPTIM



İddiaları reddeden Doğan ise yaşanan gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı: “Fatih Gül, konser ücretimi ödemediği gibi kardeşime silahını göstererek tehdit etmiştir. SMA’lı bebeğe de bağışımı yaptım.”