İsveç Kuran yakma eylemini kınamış

İsveç hükümeti, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm'daki bir caminin önünde Kuran-ı Kerim yakılmasını "İslamofobik" bir eylem olarak nitelendirerek kınadı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, "İsveç hükümeti, İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından yapılan İslamofobik eylemlerin Müslümanları rencide edebileceğinin tamamen farkında. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Kuran'ın ya da başka herhangi bir kutsal metnin yakılmasının saldırgan ve saygısız bir eylem ve açık bir provokasyon olduğunun belirtildiği açıklamada, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük ifadelerinin İsveç'te ya da Avrupa'da yeri yoktur." denildi.



Bakanlık aynı zamanda İsveç'in "anayasal olarak korunan toplanma, ifade ve gösteri özgürlüğü hakkına" sahip olduğunu da sözlerine ekledi.



İsveç hükümetinin "kınama" açıklaması İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önlem çağrısı sonrası geldi.



İslam İşbirliği Teşkilatı İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası, Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemlerinin önlenmesi için kolektif tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu ve dini nefreti durdurmak için uluslararası hukukun kullanılması gerektiğini bildiren bir açıklama yayımlamıştı.



57 ülkenin üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, "Dini nefretin savunulmasını açıkça yasaklayan uluslararası hukukun acilen uygulanması konusunda uluslararası topluma sürekli hatırlatmalarda bulunmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.