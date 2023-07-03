Samanyolu Haber /Dünya / Fransız tankları Ukrayna'daki karşı taarruz için elverişli değil /03 Temmuz 2023 07:49

Fransız tankları Ukrayna'daki karşı taarruz için elverişli değil

Ukraynalı bir komutan Fransa'dan teslim alınan AMX-10 RC tanklarının zırhlarının ince olması nedeniyle karşı taarruz için uygun olmadığını söyledi.

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Ukraynalı bir komutan Fransa'dan gönderilen ve şu anda Ukrayna'nın Rusya'ya karşı taarruzunda kullanılan AMX-10 RC tipi tankların cephe saldırıları için uygun olmadığı uyarısında bulundu.

Donetsk bölgesinde konuşlanmış durumda olan 37. Deniz Piyade Tugayı'nın bir taburunun komutanı Binbaşı Spartanets, Fransız tanklarını savaş alanında gözlemlediğini söyledi.

Spartanets bu tanklara ilişkin, "Hafif zırhları nedeniyle destek ateşi için kullanılırlar. İyi silahlara ve çok iyi gözlem araçlarına sahipler. Ancak ne yazık ki hafif zırhları onları saldırı için elverişli kılmaz." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ocak ayında yüksek hareket kabiliyetine sahip tekerlekli keşif zırhlı araçlarının teslim edileceği sözünü vermişti. Ukrayna'ya göre, bu taahhüdün 4 ay sonrasında söz konusu tanklar cephede hizmet vermeye başlamıştı.

Binbaşı Spartanets'e göre, ağır topçu saldırılarının sürekli olduğu bu savaşta, Fransız tanklarının ince zırhlarının büyük bir zayıflık olduğu kanıtlandı.

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"152 mm'lik bir merminin yakınlarda patladığı ve şarapnelin aracı delip geçtiği vakalar oldu." şeklinde konuşan Binbaşı, bu durumun bir keresinde mürettebatın ölümüyle sonuçlandığını söyledi.

Binbaşı Spartanets, bazı AMX-10 RC tanklarının vites kutularında da toprak yolda kullanılmalarından kaynaklanabilecek sorunlar yaşandığını ifade etti.

"Bu araçları imha edilmek üzere göndermek anlamsızdır çünkü esasen mürettebat için bir risktir." diyen Binbaşı, tugayındaki bu Fransız zırhlı araçlarının sayısını belirtmedi.
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