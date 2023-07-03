ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

Worley, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve saldırının nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Baltimore şehrinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.Ölü ve yaralı sayısını açıklayan Baltimore Polis Departmanı Komiser Vekili Richard Worley, pazar sabaha karşı yerel saatle 04:30 sularında bir sokak partisinde ateş edildiğine dair çok sayıda çağrı alındığını söyledi.Worley, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin birçok kişinin silahla yaralandığını ve 18 yaşındaki bir kadın ile 20 yaşındaki bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ettiğini belirtti.Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını ve üçünün durumunun kritik olduğunu da sözlerine ekledi.Nüfusundan daha fazla ateşli silaha sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022'de 24 bin 90'ı intihar olmak üzere en az 44 bin 357 kişi ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı gelişmiş ülkeler arasında en yüksek ölüm oranını işaret ediyor.