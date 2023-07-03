Samanyolu Haber /Dünya / ABD 247. yaşına ‘demokrasi tehlikede’ endişesiyle giriyor /03 Temmuz 2023 07:56

ABD 247. yaşına ‘demokrasi tehlikede’ endişesiyle giriyor

ABD 4 Temmuz’da kuruluşunun 247. yılını kutlayacak. Ancak anketler kuruluş yıldönümünde toplumun bölünmüşlüğünü ortaya koyuyor.

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Halk, 6 Ocak 2021 Kongre baskınından, Başkan Joe Biden’ın yasal olarak seçilmesine, hatta nerelerde alışveriş yapılması gerektiğinden, hangi tür biranın içilmesi gerektiğine kadar birçok konuda bölünmüş durumda.

Birçok kentte 4 Temmuz’da havai fişek gösterileri düzenlenecek ama birçok Amerikalı kutlama havasında değil.

Anketler 2024 seçimlerinde adaylar için toplum genelinde çok az heyecan olduğunu gösteriyor.

USA TODAY gazetesiyle Suffolk Üniversitesi’nin ortak anketinde göre her 10 Amerikalı’dan 7’si Amerikan demokrasisinin tehlikede olduğunu düşünüyor.

Ülkede demokrasinin tehlikede olduğunu düşünenler sadece bir partiden değil. Bu konuda partilerüstü bir uzlaşı söz konusu.

Ankete göre Demokratlar’ın yüzde 74’ü demokrasinin tehlikede olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçiler’in yüzde 75’i aynı fikirde.

Bağımsızların da yüzde 66’sı demokrasi tehlikede diyor.

6 Ocak Kongre baskını Yapay Zeka’nın yükselişiyle birlikte endişeleri artırmış durumda.

Özellikle bazı eyaletlerde sandığa erişimin zorlaştırılması Amerikalılar’ı demokrasinin geleceği konusunda endişelendiriyor.

Ülke 2024 seçimlerine yaklaşırken bu sefer ki seçimlerin öncekilerden daha fazla toplumu bölebileceği yorumları yapılıyor.

En az 13 eyalet bu yıl içinde oy kullanma hakkıyla ilgili 15 kısıtlayıcı uygulamayı yürürlüğe koydu.

7 yasa posta yoluyla oy kullanmaya engel olmak için yürürlüğe girdi.

Posta yoluyla oy kullanma özellikle salgın döneminde 2020’de önemli oranda başvurulan bir yöntem oldu.

2020 seçimlerinden sonra 14 eyalet 2021’de 22 kısıtlayıcı yasayı yürürlüğe koydu.

Bununla birlikte 15 eyalette oy kullanma hakkını genişletmek için yasalar yürürlüğe girdi.

Sandığa erişimi daha güvenli ve kolay hale getiren 23 uygulama yürürlüğe girdi.
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