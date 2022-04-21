Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı /21 Nisan 2022 16:04

İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’linin, jandarmanın operasyonuyla" yakalandığını açıkladı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki '2 PKK’lının' yakalandığını bildirdi. Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan (3) kg (C-4) patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre, bombalı eylem gerçekleştirmek üzere yasadışı yollarla ülkeye gireceği tespit edilen iki kişiye ilişkin alınan bilgi neticesinde Suriye ve Urfa’da eş zamanlı yapılan operasyon ile biri Resulayn’da, diğeri ise Ceylanpınar’da bulunan şüpheliler yakalandı. Yakalanan kişilere patlayıcıların taşınması konusunda yardım ettiği tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:27:13