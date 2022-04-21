İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki '2 PKK’lının' yakalandığını bildirdi. Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan (3) kg (C-4) patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.







Bakanlık açıklamasına göre, bombalı eylem gerçekleştirmek üzere yasadışı yollarla ülkeye gireceği tespit edilen iki kişiye ilişkin alınan bilgi neticesinde Suriye ve Urfa’da eş zamanlı yapılan operasyon ile biri Resulayn’da, diğeri ise Ceylanpınar’da bulunan şüpheliler yakalandı. Yakalanan kişilere patlayıcıların taşınması konusunda yardım ettiği tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı.







