Samanyolu Haber /Gündem / Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu dünya basınında /21 Nisan 2022 16:20

Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu dünya basınında

Elektrik fiyatlarına art arda gelen zamların ardından tepki göstererek elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi dünya basının gündemine oturdu.

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Artan fiyatlar ve zamlarla birlikte iki aydır elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı.

İngiliz ve ABD merkezli medya kuruluşları Kılıçdaroğlu’nun artan fiyatları protesto etme amacıyla faturaları ödemediğine dikkat çekerken, kapsamlı analizler yayınladı.

İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters, “Artan elektrik faturalarını ödemeyi reddeden Erdoğan’ın rakibinin elektriği kesildi” başlığını kullanırken, “Artan fiyatları protesto etmek için faturaları 2 aydır ödemeyen Türkiye’nin ana muhalefet partisinin lideri evindeki elektriğin kesildiğini söyledi” ifadesine yer verdi.

Ajans, “Geçen yılın sonunda Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi enflasyonu tırmandırmış ve hükümetin doğalgazdan elektriğe, otoyoldan, alkole, otobüs biletlerinden petrole birçok kalemin fiyatının artmasına sebep olmuştu” yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya da yer veren Reuters, “Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 61’e ulaştı. Birçok uzman, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağandışı faiz kararlarının ekonomik krizi tetiklediğini öne sürüyor” ifadelerini kullandı. 

ERDOĞAN’A DESTEK AZALDI
Haberde ayrıca enflasyon ile birlikte gelecek yıl yapılacak seçimlerde Erdoğan’a desteğin azaldığı da belirtilirken, “Bu durum Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu’nu potansiyel olarak öne çıkarıyor” ifadesi kullanıldı. Makalede, “Yıllardır çift hanede olan enflasyon, birikimleri ve kazançları sildi. TL, Dolar karşısında geçen yıl yüzde 44 değer kaybetti” denildi.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg de Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesine geniş yer ayırdı.

Haberde, “Fatura protestosu sonrasında muhalefet liderinin evinin elektriği kesildi” başlığı kullanılırken, “Kılıçdaroğlu, protestosuna Şubat ayında başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan artan elektrik faturalarındaki artışı durdurana ve vergileri azaltana kadar ödemeyeceğini söyledi. Türkiye’de haneler için elektrik fiyatları bu yılın başında yüzde 125’e varacak kadar arttı. Enflasyon ise yüzde 61.1’e çıktı” yorumu yapıldı.

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