Ümit Burnu’nun farklı renkleri Hizmet iftarında buluşturdu

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA





Koronavirüs süresince ara verilen iftar programlarına bu yıl devam edildiğini ifade eden Turkuaz temsilcisi Dr. Aydın Inal dostlarıyla beraber olmayı özlediklerini ve tekrar görüşebilmekten duydukları memnuniyetlerini ifade etti. Cape Town üniversitesinden Profesör Wahbi Long altın kural olarak bilinen “nasıl muamele görmek istiyorsan baskalarına öyle mualeme et, kendine yapılmasını istemediğini sen de baskasına yapma” prensibi üzerine konuşma yaptı ve bu muamelenin İslam dininin ana değerlerden biri olduğunu ifade etti.







Gelen misafirlerin iftara katılmaktan çok memnun kaldıklarını ifade ettikleri programda yeniden yüzyüze görüşebilmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Batı Cape eyalet meclisinde ANC partisi grup başkanı Cameron Dugmore “bu iftarda gerçeklesen diyalogların çok kıymetli olduğunu fakat bu diyalogların daha da derinleşmesi gerektiğini ve çevremizde sıkıntılar çeken kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmemiz gerektiğini ve ciddi projeler yapmanın önemine” vurgu yaptı. Toplu yapılan programların önemini vurgulayan Dugmore “bu diyaloglar önemli olmasının yanında daha küçük dairede beraberlikler de çok önemli. Turkuaz’ın yaptığı aile iftarları bunu sağlıyor ve daha sağlam diyaloglara vesile oluyor” dedi.





Cape Town’da Anglikan kilisesi Katedrali Dekanı Michael Weeder da programa katıldı ve bir konuşma yaptı. Weeder, küçüklüklerinden itibaren Cape Town şehrinde farklı din mensuplarının iç içe yasadığını ifade etti.





Belediye meclis üyesi Mark Kleinschmidt de iftara katılan ve konuşma yapan misafirlerdendi. Kleinschmidt Cape Town Belediyesi adına Müslümanların Ramazan’ını tebrik etti. Turkuaz’ın yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu ifade eden Kleinschmidt, Turkuaz’ın toplumsal barışa önemli katkı yaptığını ifade etti. Bu sene iftar programının Museviliğin Fısıh bayramı ve Hristiyanların Paskalyasıyla aynı zaman dilimine denk gelmesinin önemine vurgu yaptı.





Programda son konuşmayı yapan eski yüksek hakim ve Güney Afrika yargı Ombudsmanı Siraj Desai de Turkuaz’ın temel değerlerinden birinin birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti. Desai şunları söyledi “Bütün zenginliğine rağmen Güney Afrika eşitsizliğin en üst seviyede olduğu ülkelerden biri. Mazlumun göz rengine göre tavır belirlemek yanlıştır. Ideolojik olmak istemiyorum ama bunları her gün konusmalıyız. Fakirligi ve eşitsizliği nasil çözeriz? Hep birlikte yeni bir dünya için calışmalıyız ve ben bu konuda çok ümitliyim”.





Osmanlı’nın bölgeye gönderdiği İslam Alimi Ebu Bekir Efendi’nin mirasının halen çok canlı olduğu Cape Town’da yapılan iftarda katılımcılara el yapımı seramikler hediye edildi. Davetliler, İftar programının ardından uzun süre sohbetlerine devam ettiler.