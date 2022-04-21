Samanyolu Haber /Gündem / Tüketici güveni dip yaptı /21 Nisan 2022 16:42

Tüketici güveni dip yaptı

Halkın genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentilerini ölçmeyi amaçlayan tüketici güven endeksi 67.3 ile tarihinin en düşük seviyesine indi.

SHABER3.COM

Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre gerileyerek tarihinin en düşük seviyesini gördü. Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azalarak 67.3 oldu.

TARİHİNİN EN DÜŞÜK VERİSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Mart ayındaki 72,5 seviyesinden nisanda 67,3’e geriledi. Endeks küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008’de 73,9 ile, Aralık 2021’de ise 68.9 ile tarihi düşük değerleri görmüştü. Yeni en düşük veri ise nisan ayında 67,3 oldu.

100 VE ÜZERİ DEĞERLER İYİMSER
Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlıyor. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

 
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