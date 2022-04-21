Rusya Google’a ceza kesti

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri savaş devam ederken Moskova yönetiminden dikkat çekici bir hamle geldi.





Moskova mahkemesi, Alphabet bünyesindeki Google’a para cezası kesme kararı aldı. Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde video platformu YouTube’da Ukraynalı aşırı sağcı grupların videolarının yer almasından dolayı ceza aldığı belirtildi.





Yapılan açıklamada Rusya’nın Google’a “yanlış” bilgileri kaldırmadığı için 50 bin dolar para cezası verildiği de aktarıldı. Rus makamlar bu ayın başında Google’ın YouTube’daki yanlış bilgileri ve iddiaları kaldırmaması durumunda ceza verileceğini açıklamıştı.





Google, bu gelişme ile ilgili bir açıklama yapmadı.